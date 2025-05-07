البابا تواضروس الثاني يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، نيافة الأسقف عمانوئيل، وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا، يرافقه سكرتير الأبروشية.

وقدم نيافة الأسقف عمانوئيل لقداسة البابا عرضًا عن تاريخ الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية في صربيا، موضحًا أنها تخدم أكثر من ٢٠ ألف شخص من أبناء الكنيسة الارثوذكسية الرومانية، ويقوم بخدمتهم عدد من الآباء الكهنة المنتشرين في كنائس متعددة في صربيا.

من جانبه، تحدث قداسة البابا تواضروس عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ذاكرًا جذورها الممتدة منذ القرن الأول الميلادي، ومشيرًا إلى دورها في تأسيس الرهبنة المسيحية من خلال حياة القديس الأنبا أنطونيوس، أب الرهبان في العالم.

كما شدد قداسته على أهمية “الافتقاد” في الخدمة الرعوية، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع المؤمنين هو جوهر الخدمة الحقيقية في الكنيسة.

حضر اللقاء نيافة الأنبا چيوڤاني أسقف إيبارشية وسط أوروبا.