سفير سنغافورة السابق لدى واشنطن: لا توجد خارطة طريق لتحسين العلاقات الأمريكية الصينية

حذر سفير سنغافورة السابق لدى الولايات المتحدة تشان هينج تشي، من أنه لا توجد خارطة طريق لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين فيما تختلف الدولتان بشأن كل شيء من التجارة إلى تايوان.

وقال السفير السابق لدى الولايات المتحدة بين 1996 و2021 في فعالية نيو فويسز التي أقامتها وكالة "بلومبرج" للأنباء في سنغافورة، إن أي رئيس أمريكي "يريد رؤية أمريكا مهيمنة، وبالتالي ستكون هناك هذه المنافسة. سيكون هناك اشتباك مباشر".

وتابع: "في نفس الوقت "لن أقول أن يأتي الرئيس (دونالد) ترامب نفسه الطاولة وهو يشعر بالعداء الشديد ويريد احتواء الصين.. ولا يمكن للمرء طرح طريق في مثل هذه العلاقة".

وأدت إعادة صياغة ترامب للسياسات التجارية والدفاعية الأمريكية، إلى هز أركان العلاقات مع الحلفاء من أوروبا إلى اليابان بينما فرض رسوم جمركية تصل إلى 145 % على الصين.

ولكن تم فرض أيضا بعض أعلى زيادات الرسوم المقترحة على دول جنوب شرق آسيا الشهر الماضي.

كانت الإدارة الأمريكية، قد أعلنت ليلة أمس الثلاثاء، أن مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى سيلتقون هذا الأسبوع بوفد صيني رفيع في سويسرا، في أول محادثات بارزة بين البلدين منذ أن أشعل الرئيس ترمب حربا تجارية بفرضه رسوما جمركية مشددة على الواردات من الصين التي ردت بفرض رسوم بنسبة 125% .