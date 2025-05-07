جولة مفاجئة تكشف غياب الطاقم الطبي بالكامل في وحدة صحية بنجع حمادي

نفذ حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، جولة مفاجئة صباح اليوم على الوحدة الصحية بقرية السلامية، والتي من المقرر أن تعمل بنظام الـ24 ساعة لخدمة المواطنين.

وخلال الجولة، تبيّن غياب الطاقم الطبي بالكامل وإغلاق أبواب الوحدة بالأقفال، في مخالفة صريحة لتعليمات التشغيل وضوابط العمل داخل المنشآت الصحية، ما دفع رئيس المركز إلى تحرير مذكرة بالواقعة ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الزمقان، في تصريحات له، أن ما تم رصده يُعد إهمالًا جسيمًا في أداء الواجب الوظيفي، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في القطاعات الخدمية، وبالأخص في قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين وسلامتهم بشكل مباشر.

وتأتي هذه الجولة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات الميدانية، ورفع درجة الانضباط داخل المرافق الحكومية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.