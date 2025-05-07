عضو المكتب السياسي لحركة حماس: مصرون على اتفاق شامل لإنهاء الحرب

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» باسم نعيم، إن المقاومة تُصر على اتفاق شامل لإنهاء الحرب، وخارطة طريق لليوم التالي.

ونوه في تصريحات، نقلتها وكالة «شهاب»، اليوم الأربعاء، أن «هناك محاولات مستميتة قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر جريمة التجويع واستمرار الإبادة الجماعية والتهديد بتوسيع العمل العسكري، لإنجاز اتفاق جزئي يعيد بعض المحتجزين الإسرائيليين، مقابل أيام محدودة من الطعام والشراب».

وأضاف: «لا ضمانات من أي طرف للوصول إلى وقف الحرب، خاصة مع توعد نتنياهو باستئناف الحرب لاستكمال المهمة التي أعلن عنها منذ بداية الحرب وفشل هو وجيشه في تحقيقها على مدار 18 شهر، وهي (النصر المطلق واستعادة الأسرى)».

وأكمل: «هذه المحاولات لن تنجح في كسر إرادة شعبنا ومقاومته من تحقيق أهم شروط أي اتفاق (ضمان وقف الحرب)، والمقاومة تصر على اتفاق شامل ورزمة كاملة لإنهاء الحرب وخارطة طريق لليوم التالي».

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.