 صحة غزة: ارتفاع ضحايا المجاعة إلى 222 بينهم 101 طفل
الإثنين 11 أغسطس 2025
صحة غزة: ارتفاع ضحايا المجاعة إلى 222 بينهم 101 طفل


نشر في: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 12:55 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 12:55 م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية، من بينهم طفل.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 222 شهيدًا، من بينهم 101 طفل.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه مستشفيات غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، وانهيار شبه كامل في قدراتها التشخيصية والعلاجية.

