موانئ دبي توقع اتفاقية لتطوير الطريق البحري الشمالي بروسيا

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أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي في روسيا.

وقالت الشركة في بيان اليوم إن الاتفاقية وقع عليها صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركة روساتوم، وشركة نوريلسك نيكل، على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا.

وتعتزم أطراف الاتفاقية "الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية".

"ويمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خياراً جديداً للمشروع الصيني الحزام والطريق، حيث انه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا إلي أوروبا".

وخلال المرحلة الأولى، سيتعين على أطراف الاتفاقية وضع استراتيجية لزيادة كفاءة استغلال الطريق البحري الشمالي، وتحديد أساليب تطوير حركة المرور عبره.

وسينصب التركيز على خطوط شحن الحاويات والبضائع الأخرى على طول الطريق، كما سيتم تحديد قيمة التمويل المخصصة لتصميم وبناء أسطول إضافي من السفن وكاسحات الجليد، بالإضافة إلى البنية التحتية للموانئ.

ومؤسسة روساتوم، هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن البنية التحتية للطريق البحري الشمالي، ومالكة للأسطول الوحيد في العالم لكاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية.

وشركة نوريلسك نيكل، المتواجدة في أقصى شمال سيبيريا، لديها الخبرة على مدار سنوات، في المنطقة القطبية الشمالية الروسية.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "متفائلون بالإمكانيات والفوائد التي ستجلبها هذه الاتفاقية ليس فقط للاقتصاد الروسي، ولكن أيضاً لشركائنا في آسيا وأوروبا".