الرئيس الإيراني: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بضرب منشآتنا النووية

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بضرب المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أن تل أبيب دفعت ثمنا باهظا مقابل هذه العمليات.

وأضاف بيزشكيان في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية: "رغم الخسائر الأليمة التي لحقت بنا، من فقدان أرواح أعزاء من نسائنا وأطفالنا وعلمائنا وقادتنا العسكريين، ومن أضرار لحقت بالبنية التحتية، فإن الخسائر التي مني بها العدو كانت فوق التصور، رغم الرقابة الإعلامية المشددة".

وتابع: "فشل العدو في تحقيق أهدافه المتمثلة في تدمير المنشآت، وتصفية المعرفة النووية، وإثارة الفوضى الداخلية. بل بالعكس، أدت الهجمات إلى انهيار وهم "الكيان الذي لا يقهر" وسقوط هيبته، كما دمرت منشآت ومراكز مهمة في جغرافيا الكيان المحتل، في رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن كلفة المغامرة ضد إيران كبيرة وثقيلة"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع: "اليوم، وبعد صمودكم الشجاع، أيها الشعب العظيم وصانعو التاريخ، نشهد إعلان وقف لإطلاق النار وانتهاء الحرب التي دامت 12 يومًا، والتي فرضت علينا نتيجة مغامرات وإشعال الحرب من قبل الكيان الصهيوني".



