الكرملين: هناك فرصة لعقد لقاء بين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين باليابان

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أنه ما زالت هناك فرصة لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين التي من المقرر أن تُعقَّد في مدينة "أوساكا" اليابانية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية - "بالطبع هناك فرصة. هناك فرصة لحدوث أي شيء".

يذكر أن اليابان ستستضيف قمة مجموعة العشرين لهذا العام للمرة الأولى في تاريخها، حيث ستُعقَّد على مدار يومي 28 و29 من شهر يونيو الجاري بمشاركة عدد من رؤساء الدول الكبرى.