أكسيوس: 3 ملفات على طاولة اجتماع سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن

يستضيف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن، لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، عن مصادر مطلعة القول إن المحادثات التي تُعقد وسط اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني وتوغل بري إسرائيلي واسع النطاق في جنوب لبنان، ستركز على إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ونزع سلاح حزب الله على المدى الطويل، إلى جانب اتفاق سلام بين البلدين.

ويُعد هذا الاجتماع الأرفع مستوى بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1993. وبالإضافة إلى روبيو، سيحضر الاجتماع كل من سفير الولايات المتحدة لدى لبنان، ميشال عيسى، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل نيدهام، وسفير إسرائيل، يحيئيل ليتر، وسفيرة لبنان، ندى حمادة.

وقال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية: "نتيجة مباشرة لتصرفات حزب الله المتهورة، تُجري الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى، مفتوحة ومباشرة، برعاية الولايات المتحدة".

وأضاف المسئول أن المحادثات "ستتناول الحوار الجاري حول كيفية ضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل على المدى الطويل، ودعم عزم الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وحياتها السياسية".

وزعم المسئول الأمريكي أن "إسرائيل في حالة حرب ضد حزب الله وليس ضد لبنان، لذا لا يوجد ما يمنع البلدين من الحوار".