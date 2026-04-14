مودي: الديمقراطية الهندية ستزداد قوة وحيوية بتطبيق حصة النساء في عام 2029

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن الديمقراطية الهندية سوف تشهد مزيداً من القوة والحيوية حال أُجريت انتخابات مجلس الشعب "لوك سابها" والمجالس التشريعية للولايات عام 2029 مع تفعيل نظام حجز المقاعد للنساء بشكل كامل.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا " الهندية عن مودي قوله في رسالة وجهها إلى نساء الهند، إنه في ضوء تميز المرأة في ميادين عدة، من الطبيعي أن تزداد حصتها في الهيئات التشريعية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إقرار التعديلات المطروحة على قانون تخصيص مقاعد للمرأة المعروف باسم "ناري شاكتي فاندان أدهينيام" خلال جلسات البرلمان الخاصة التي تنطلق في 16 أبريل الجاري ولمدة 3 أيام، معتبراً أن أي تأخير إضافي سيكون بمثابة إجحاف كبير بحق نساء الهند.

وأضاف في الرسالة التي نشرها عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "ستصبح ديمقراطيتنا أكثر قوة وحيوية إذا أُجريت انتخابات (لوك سابها) ومجالس الولايات لعام 2029 مع تفعيل تخصيص المقاعد للنساء بالكامل".

وتابع مودي: "لا يمكن مطالبة بنات الهند بالانتظار إلى ما لا نهاية لنيل حقهن المشروع. فكلما ازدادت قوة صوت المرأة داخل مجالسنا التشريعية، ازدادت قوة صوت الديمقراطية ذاتها".