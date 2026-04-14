الثلاثاء 14 أبريل 2026 10:25 ص القاهرة
زيلينسكي يزور برلين اليوم لإجراء مشاورات حكومية

برلين - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 10:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 10:11 ص

يستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، لإجراء أول مشاورات حكومية ألمانية-أوكرانية منذ أعوام عديدة.

وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية ذلك صباح اليوم. ولم يتم الإعلان عن الزيارة رسميا في وقت سابق لأسباب أمنية.

ويرافق الرئيس الأوكراني عدد من وزراء حكومته. ومن المقرر أن تتناول المحادثات الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، إلى جانب قضايا إعادة الإعمار وعودة اللاجئين. كما من المنتظر توقيع عدة اتفاقيات خلال اللقاء، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك بين ميرتس وزيلينسكي.


