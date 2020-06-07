سحر عبد الحق تطمئن على لاعبتي منتخب مصر بعد أحداث أمريكا

حرصت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على الكرة النسائية، على التواصل مع لاعبتي منتخب مصر للكرة النسائية، والمحترفتان في الدوري الأمريكي، ليلى خالد يوسف ونادية رمضان، بفريق جون هوكينز وشيكاغو سوكلز، بعد احداث الشغب الأخيرة التي إندلعت في أمريكا.

وطالبت سحر عبدالحق، من الثنائي نادية رمضان وليلى خالد الالتزام التام بالمنزل، والابتعاد عن اي مظاهرات، خاصة انهن يمكثان في كاليفورنيا بالقرب من مستودع امازون الذي جرى تفجيره بالأمس.

وأكد ثنائي الدوري الامريكي للمشرف العام على الكرة النسائية، أنهن يرغبن في العودة الى مصر مجدداً خلال الفترة المقبلة، وينتظرون فقط فتح حركة الطيران من أجل العودة الى جمهورية مصر العربية.

وأشارت ليلى خلال حديثها مع عضو اتحاد الكرة، إنها تتدرب طوال الأسبوع في ملعب بجانب منزلها، كما وجهت الشكر الى مسؤلو اللجنة الخماسية بعد الدعم الكبير الذى تلقهن مؤخراً.

واعربت نادية رمضان، سعادتها البالغة بإهتمام الدكتورة سحر عبد الحق بجميع اللاعبات المصريات، سواء المحترفات ام المحليات والتواصل معهن بصفة مستمرة.