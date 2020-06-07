 آلاف الأشخاص يتظاهرون قبالة السفارة الأمريكية في الدنمارك احتجاجا على العنصرية - بوابة الشروق
الأحد 7 يونيو 2020 5:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

آلاف الأشخاص يتظاهرون قبالة السفارة الأمريكية في الدنمارك احتجاجا على العنصرية

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 5:38 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 5:38 م

شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة.

وبناء على دعوة من فرع حركة (حياة السود مهمة) في الدنمارك، تجمع المتظاهرون بعد ظهر اليوم الأحد أمام السفارة الأمريكية في حي اوستربرو قبل أن يتوجهوا صوب قصر كريستيانسبورج الذي يتواجد فيه البرلمان الدنماركي.

وتشير تقديرات محطة إذاعة "دي آر" إلى أن عدد المتظاهرين المتجمعين أمام مبنى السفارة الأمريكية، يبلغ نحو 5000 شخص، وكان أكثر من 1200 مستخدم على فيسبوك أعلنوا مشاركتهم فضلا عن آلاف آخرين.

كانت كوبنهاجن والعديد من المدن الاسكندنافية الكبرى شهدت في الأيام الماضية مظاهرات احتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطة بلاده.

يذكر أن الولايات المتحدة حليف وثيق الصلة بالدنمارك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك