الرقابة على المصنفات الفنية تجتمع لبحث أزمة الفيلم الهندي Prithviraj

عُقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية لمشاهدة الفيلم الهندي "Prithviraj" لحسم موقف عرضه داخل مصر، بناءً على رغبة موزعه أنطوان زند.

يأتي ذلك بعد قرار منع عرض الفيلم في أكثر من دولة منها الكويت، وعمان وقطر.

وانتهت اللجنة منذ ساعات قليلة من مشاهدته، وأعدت تقريرا، لعرضه على رئيس الرقابة دكتور خالد عبدالجليل، للبت في أمره.

وعلمت "الشروق" أن قرار منع عرضه في مصر أصبح محتوما، خاصة أن الفيلم يحتوي على حوارات ومشاهد تسيء للدين الإسلامي.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي تاريخي أكشن من إخراج تشاندرابرا وإنتاج ياش راج، والفيلم مأخوذ عن القصيدة الرومانسية الملحمية "بريثفيراج راسو"، وتدور حول حياة بريثفيراج تشوهان، ملك راجبوت من سلالة شاهامانا.

الفيلم بطولة أكشاي كومار، ومانوشي تشيلار، وسانجاي دوت وسونو سود وماناف فيج.