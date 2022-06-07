الجيش الأوكراني: مقتل 31 ألفا و350 جنديا روسيا منذ بدء العمليات العسكرية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قتلت نحو 31 ألفا و360 جنديا روسيا خلال الفترة ما بين 24 فبراير إلى 7 يونيو، من بينهم 110 في اليوم الماضي.

وقالت الهيئة -بحسب وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "لقد تم تدمير 1390 دبابة و3416 مركبة قتالبة مدرعة و694 قطعة مدفعية و207 من أنظمة راجمات الصواريخ /إم إل أر/ و96 من أنظمة الدفاع الحربية المضادة للطائرات و212 طائرة حربية و177 مروحية و551 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و125 صاروخ كروز و13 سفينة حربية و53 قطعة من المعدات الخاصة.

من جهته، أعلن مكتب المدعى العام الأوكراني، ارتفاع حصيلة ضحايا العملية العسكرية الروسية من الأطفال في البلاد إلى 730 قتيلا ومصابا.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعى العام -في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم)ـ أنه بحلول صباح اليوم 7 يونيو، تضرر 730 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للهجوم الروسي، مؤكدا مقتل 263 طفلا وإصابة 467 آخرين، مشيرا إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك 190 طفلا، أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1940 مؤسسة تعليمية، 184 منها دمرت بالكامل.

على صعيد آخر، قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها لرفع مخلفات المعارك والأعمال القتالية في مدينة (ماريوبول) من أجل إعادة إعمارها.

وأضافت الوزارة -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن أكثر من 700 من رجال الإنقاذ يواصلون عملهم في (ماريوبول) من أجل رفع الركام والحطام الذي نجم عن الأعمال القتالية، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية في الأنحاء كافة.

من جهته، قال نائب مدير إدارة فرق الإنقاذ بوزارة الطوارئ الروسية "بيوتر جريتسيكو" إن أكثر من 700 شخص من فرق الإنقاذ يقومون بتقديم المساعدات لهيئات المدينة من أجل إزالة الآليات المحروقة والتخلص من المتاريس التي وضعها الجيش الاوكراني، وذلك باستخدام آليات مخصصة.

في سياق آخر، أكدت سلطات إقليم دونيتسك، مقتل 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء القصف الأوكراني.

وذكرت السلطات، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، قتل 10 أشخاص وأصيب 17 آخرون بجروح جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية فتحت النار على إقليم دونيتسك 84 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتطلق ما مجموعه 605 طلقات ذخيرة حية، على سكان كييفسكي ومقاطعات بتروفسكي بمدينة دونيتسك وجورلوفكا وياسينوفاتايا وماكييفكا وفولنوفاخا.