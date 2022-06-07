رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد منصة الأقصر المحلية للتغيرات المناخية

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وفد منصة الأقصر المحلية للتغيرات المناخية، لبحث سبل مشاركة الجامعة في المبادرة المجتمعية التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بمشاركة أكثر من 500 جمعية ومنظمة غير حكومية، مبادرة بعنوان «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27».

ضم الوفد كلا من: جمال يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مفتاح الحياة، ورئيس المبادرة، محمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، كمال فؤاد، رئيس إدارة الجمعيات بمديرية التضامن، د. عفاف عبد الباسط، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر ومسؤول الإغاثة، د. أحمد العراقي، منسق المسؤولية المجتمعية لوحدة السكان بالمحافظة، منى عبده، ممثل فرع المجلس القومي للمرأة، أبو المجد عامر، ممثل جهاز شئون البيئة، وايمان محمد ومحمد الباروكي، اعلاميين.

بحث الجانبان سبل مشاركة الجامعة في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، والمساهمة في نشر المبادرة، من خلال محاضرات وندوات وورش عمل، وزراعة الأشجار المثمرة، في المدارس ومراكز الشباب، وعمل معسكرات في الكليات تستهدف نشر المبادرة في الأوساط الطلابية والشبابية، وكذا مشاركة كلية الفنون الجميلة في رسم جداريات تعبر عن مخاطر التغيرات المناخية، ووضع خطة عمل ترتكز محاورها على الموارد المتاحة محلياً، بهدف رفع الوعى المجتمعي، والحث على تطبيق ممارسات من شأنها المساهمة في الحد من تغير المناخ.

من جانبه رحب رئيس الجامعة بالمبادرة التي تهتم بموضوع خطير يشغل العالم، مؤكدا أن الجامعة بالفعل تعمل في هذا الملف منذ فترة من خلال المشاركة في بعض الفعاليات والأنشطة التي تستهدف مواجهة التغيرات المناخية مثل مشاركة الجامعة في مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.

ولفت عزوز إلى أن الجامعة تسخر كل إمكانياتها المادية والبشرية في التوعية بهذا الملف المهم، وسيكون هناك ممثلا عن الجامعة في المبادرة، التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، لأنها توحد الجهود وتشجع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في التعاون في سبيل مواجهة مخاطر تغير المناخ.

يذكر أن المبادرة تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر 2022، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بغرض حشد جهود المجتمع المدني للمشاركة في التحضيرات الجارية لاستضافة قمة المناخ، التي تُعقد لأول مرة في مصر.