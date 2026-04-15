مصدر إيراني لـ قناة الميادين: إقرار وقف لإطلاق النار في لبنان اعتبارا من الليلة

أعلن مصدر إيراني سياسي أمني رفيع لقناة «الميادين»، عن إقرار وقف لإطلاق النار في لبنان، اعتبارًا من الليلة.

وقال في تصريحات، نقلتها القناة اللبنانية، مساء الأربعاء: «بمتابعة وضغط من إيران، سيتم إقرار وقف لإطلاق النار في لبنان، اعتبارًا من هذه الليلة».

وأوضح أن «مدة وقف إطلاق النار ستكون أسبوعًا واحدًا، وتمتد حتى نهاية فترة وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة».

ونوه في الوقت نفسه، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يتحرك مجددًا لإفشال هذا الاتفاق.

وأضاف: «سنتعاطى مع واشنطن بصفتها الراعي الشريك للاحتلال والمسئول عن كبح نتنياهو»، بحسب تعبيره.

من جانبها، نقلت قناة «كان» العبرية عن مصدر إسرائيلي، قوله إنّ «هناك محادثات جارية لوقف إطلاق النار مع لبنان».

وأشار المصدر إلى مناقشة مقترح وقف إطلاق النار بطلب الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا أن «إطلاق النار لن يتوقف ما دام استمر حزب الله في هجماته».

فيما أكد مسئول إسرائيلي رفيع المستوى لـ«هآرتس» بأن «قرار وقف إطلاق النار لم يُتخذ بعد»، موضحًا أن الأمر يعتمد على اجتماع المجلس المصغر الليلة.

وفي وقت سابق، جدّدت إيران تأكيدها أن وقف الحرب في لبنان عنصر أساسي في اتفاق وقف النار، مشدّدة على وقوفها إلى جانب المقاومة في لبنان.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي: «سنبقى إلى جانب المقاومة في لبنان ووقف الحرب هناك عنصر أساسي في اتفاق وقف النار».

وأضاف: «إيران لن تتخلى عن لبنان أبدًا ووقف إطلاق النار في لبنان هو أحد بنود مفاوضات إسلام آباد».