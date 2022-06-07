كوليبالي يقترب من الانضمام إلى برشلونة

يقترب كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي وقائد منتخب السنغال، من الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» فإن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي (30 عاما)، الذي يعد من العناصر المطلوبة بشدة في كامب نو، وأبدى موافقته بالتواجد بصفوف الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد كوليبالي مع نابولي بختام الموسم المقبل، لكن هناك محاولات جادة من ناديه للتجديد، بينما يرغب يوفنتوس في ضمه، لتعويض رحيل قائده جورجيو كيليني.

وأكد الموقع الإيطالي على أن السنغالي، بات يفكر في الرحيل عن ناديه، حيث أبرز الموقع الموقف الأخير لكوليابالي مع إداراة الفريق: «أدار كوليبالي ظهره لمحاولات ناديه للتجديد، وعقد اجتماع مع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي وطلب منه الموافقة على رحيله».

وأضاف أن كوليبالي سيعلن لمدربه لوتشيانو سباليتي أيضًا رغبته في عدم مواصلة اللعب مع الفريق في الموسم المقبل، وأن هدف كوليبالي هو الانتقال للعب في برشلونة، وبدء الموسم التحضيري تحت قيادة تشافي هيرنانديز».

وباتت الكرة في ملعب برشلونة الذي سيكون عليه أن يحل مشاكله الاقتصادية من أجل تقديم عرض رسمي لنابولي لبدء مفاوضات انتقال كوليبالي إلى كامب نو.