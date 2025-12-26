أبو الغيط: الاعتراف الإسرائيلي بـ صوماليلاند خطوة استفزازية مرفوضة قد تخل بالأمن الإقليمي

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم "صوماليلاند" كدولة مستقلة، مؤكّدًا رفض الجامعة الكامل لهذه الخطوة باعتبارها انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي وتعديًا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول، وهو الركن الأساسي في ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

وعدّ أبو الغيط هذه الخطوة من جانب إسرائيل، القوة المحتلة التي تمارس يوميًا انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ودول الجوار، اعتداءً على سيادة دولة عربية وأفريقية، مشيرًا إلى أن الهدف هو التعاون مع أطراف ثالثة لتقويض استقرار المنطقة بعيدًا عن أي التزام بالقواعد المنظمة للاعتراف بالدول وفق القانون الدولي.

وأكد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن مجلس الجامعة على مستوى القمة والمستويات الوزارية يعتبر إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية ذات السيادة المعترف بها دوليًا، محذرًا من أن أي محاولة لفرض اعترافات أحادية الجانب تُعد تدخلًا مرفوضًا في الشؤون الداخلية للصومال وسابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.