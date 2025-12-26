صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 70 ألفًا و945 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 70 ألفًا و945 شهيدًا، و171 ألفًا و211 مصابًا.

وأفادت الوزارة في بيان، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 3 شهداء، منهم 1 جديد و2 انتشال، إضافة إلى 16 مصابًا، دون تقديم تفاصيل عن ملابسات هذه الحالات.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن إسرائيل استمرت في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر، بقصف وإطلاق نار تجاه المدنيين الفلسطينيين، ما أدى منذ 11 أكتوبر إلى مقتل 410 فلسطينيين وإصابة 1134 آخرين.