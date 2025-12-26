سوريا: تنظيم سرايا أنصار السنة يتبنى الهجوم على مسجد في حمص

تبنى تنظيم "سرايا أنصار السنة"، هجوم حي وادي الذهب في مدينة حمص بسوريا، والذي راح ضحيته نحو 8 قتلى وأكثر من 20 إصابة.

وقالت الجماعة، عبر بيانٍ منسوبٍ لها، نقله موقع تليفزيون سوريا على الإنترنت، اليوم الجمعة، إن "الهجوم نُفّذ باستخدام عدد من العبوات الناسفة بالتعاون مع جماعة أخرى لم تسمّها"، مؤكدةً أن هجماتها ستبقى مستمرة.

وكانت "سرايا أنصار السنة" قد تبنت في يونيو الماضي الهجوم على كنيسة مار إلياس في الدويلعة بدمشق، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 25 شخصاً وإصابة العشرات، بحسب تليفزيون سوريا.

وأدان مستشار الرئيس السوري للشئون الإعلامية، أحمد موفق زيدان، الهجوم الذي استهدف المصلين اليوم الجمعة في مسجد "علي بن أبي طالب" بحمص، واصفاً إياه بـ"العمل الجبان والخسيس".

وأكد زيدان عبر حسابه في "إكس"، أن هذا العمل "لن يُثني من عزيمة الدولة السورية في ملاحقة المرتكبين والمخططين".