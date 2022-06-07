الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع روسيا يجب أن تتم وجها لوجه مع بوتين

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إن العقوبات الغربية أضرت بروسيا لكنها لم تنجح بتغيير موقفها، مشيرًا إلى أن «بلاده تتعجب من دخول دول غربية في مفاوضات مع موسكو، دون إشراك كييف في الأمر».

وأضاف خلال تصريحات لجريدة «فاينانشال تايمز»، أوردتها قنوات إخبارية في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء، أن «بعض الدول الأوروبية سئمت من تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، وبدأت تبحث عن مصالحها».

ولفت إلى أن المفاوضات مع روسيا، يجب أن تتم وجهًا لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الخارجية الروسية، أن الوزير سيرجي لافروف، سيبحث آفاق استئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا، مع نظيره التركي جاووش أوغلو خلال زيارته المرتقبة إلى تركيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: «سيتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية وآفاق استئناف محادثات السلام الروسية الأوكرانية. وسيطلع الجانب الروسي الزملاء الأتراك على مسار العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، والخطوات المتخذة لضمان سلامة السكان المدنيين».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، في وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يناقش مع الرئيس التركي تدريبات الناتو في تركيا.

وأضاف بيسكوف أن روسيا تدرك جيدا أن أنقرة عضو في الناتو، قائلا: «هذا الموضوع لم يناقش وتتم مراقبة كل تدريب باهتمام كبير، لكن تركيا في الواقع عضو في الناتو ونحن ندرك جيدا ذلك».