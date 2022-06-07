 محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 74.77% - بوابة الشروق
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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 74.77%

بنها - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 10:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 10:26 ص

اعتمد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح 74.77%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 90.68%، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم، أن المحافظ تقدم بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة.

وأكد الهجان أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة؛ لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات بلغ 115 ألفا و533 طالبا وطالبة.


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