بولندا: استقبال 3 ملايين و879 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن البلاد استقبلت 3 ملايين و879 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة -حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن نحو 20 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الاثنين، مقابل 20 ألفا و800 لاجئ في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت -في شهر مارس الماضي- مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.