لجنة تبحث معالجة تداعيات قضية سفير لبنان في فرنسا

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، اليوم الأربعاء، إرسال لجنة إلى باريس لمعالجة تداعيات قضية سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان.

وقال الوزير بو حبيب، في تصريح بعد اجتماعه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي صباح اليوم، إنه" يعالج تداعيات مسألة سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان"، مشيرا إلى لجنة مؤلفة من الأمين العام لوزارة الخارجية ومدير التفتيش وصلت إلى باريس أمس الثلاثاء وبدأت العمل وستتكون لديه فكرة لما يتوجب القيام به في هذا الشأن.

وأضاف بو حبيب: "بحثنا في أمور وزارة الخارجية ومشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل المخصص لبحث موضوع اللاجئين السوريين، والورقة التي سيقدمها لبنان في هذا المؤتمر".

وحسب بيان للحكومة اللبنانية، كلف ميقاتي الوزير بو حبيب "تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين الذي سيعقد الأسبوع المقبل، وسيحمل الوزير بو حبيب إلى المؤتمر ورقة عمل موحدة باسم الحكومة".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت يوم السبت الماضي، رداً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام اللبنانية والفرنسية حول ملاحقات قضائية في باريس بحق سفير لبنان رامي عدوان، "حرصها الأكيد على التعاطي المسؤول مع القضية المطروحة بما يصون مكانة وسمعة الدولة".