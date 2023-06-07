هشام نصر يكشف موقفه من العمل مع مرتضى منصور

قال هشام نصر، رئيس اتحاد اليد السابق، إنه يرحب بالعمل مع حسين لبيب وأحمد سليمان في الزمالك.

وأضاف نصر في تصريحات تليفزيونية: "أرحب بالعمل مع حسين لبيب وأحمد سليمان، أما العمل مع مرتضى منصور فكان هناك محاولات في الانتخابات السابقة".

وأكمل: "لدي أسلوبي في الإدارة، ومن خبراتي السابقة لدي كلمة وآراء وحلول في الأزمات، لا يمكن أن أدخل مجلس بدون أن يكون لي دور فيه".

وتابع: 'تم سؤالي بشأن تصميم النادي واحتياجاته، اتطلعت على رسومات فرع النادي وطلبت فورا من جلال إبراهيم عدم تنفيذ هذا الشكل، وكان موجودًا من ضمن الرسمة إنشاء ستاد".

وأضاف: "وجود ستاد "هياكل" مساحة أرض النادي، النادي يحتاج إلى نادي من خلال أماكن اجتماعية وصالات وحمامات سباحة".

وأتم: "أحمد جلال قال لي إن المسؤول عن الملف أحمد مرتضى منصور، جلست معه وكان هناك تصميم ثاني لكن مازلت غير مقتنع به، أنا أنظر إلى احتياجات نادي الزمالك، لكن الرؤية بالنسبة لمجلس الزمالك مختلفة".