قطر تعلن قائمة الـ60 لجائزة كتارا للرواية العربية

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" في قطر عن قائمة الـ 60 لأفضل الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة لـ"جائزة كتارا للرواية العربية" فئتي الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، حسب الترتيب الأبجدي، وذلك على الموقع الإلكتروني للجائزة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأربعاء، تضم القائمة روائيين من 14 دولة عربية، منها مصر بعدد 19 رواية، تلتها سوريا بتسع روايات، ثم لبنان والأردن بخمس روايات لكل دولة، والكويت والمغرب بأربع روايات، والجزائر بثلاث روايات، والسعودية وعمان والعراق وفلسطين بروايتين لكل دولة، وأخيرا رواية واحدة لكل من السودان وتونس وموريتانيا.

وأشارت إلى أن قائمة الـ 60 لفئة الروايات غير المنشورة اشتملت على روائيين من 12 دولة عربية، جاءت مصر بعدد 13 رواية، تلتها المغرب بـ 11 رواية، ثم تونس بـ 10 روايات، وكان نصيب سوريا والجزائر ست روايات لكل منهما، والعراق خمس روايات، واشتركت كل من لبنان والأردن واليمن في عدد روايتين من كل دولة، وأخيرا السعودية والسودان وليبيا برواية واحدة من كل دولة.

وتصدرت مصر فئتي الرواية المنشورة وغير المنشورة، بعدد 32 رواية، تلتها سوريا ولبنان بـ 15 رواية للفئتين، وتونس بـ 11 رواية، والجزائر بتسع روايات، واشتركت كل من لبنان والعراق والأردن في عدد سبع روايات من كل دولة، والكويت اقتصرت على فئة الروايات المنشورة بأربع روايات، والسعودية بثلاث روايات، واشتركت أربع دول عربية في تصدير روايتين للجائزة هي عمان والسودان واليمن وفلسطين، وأخيرا رواية من موريتانيا اقتصرت على فئة الروايات المنشورة.

ولفتت الوكالة إلى أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة للعام 2023، بلغ 1491 مشاركة، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة 833 رواية، فيما بلغ عدد الروايات المنشورة 393 رواية، نشرت في عام 2022، و191 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و68 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى ست روايات قطرية منشورة في الفئة الخامسة للجائزة.