أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ13 سفينة حربية في البحر الأسود

أعلنت القوات البحرية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تحتفظ بـ 13 سفينة حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود مع عدم وجود ناقلات صواريخ بينها.

وذكرت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وفقًا لتقارير وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، أنه "اعتبارًا من يوم 7 يونيو ، كانت هناك 13 سفينة حربية معادية في مهمة قتالية في البحر الأسود".

وأضافت "بالإضافة إلى ذلك ، تحتفظ روسيا بسفينة حربية واحدة في مهمة قتالية في بحر آزوف ، وسبع سفن حربية في البحر الأبيض المتوسط".

وكانت هناك سبع سفن روسية في مهمة قتالية في البحر الأسود أمس الثلاثاء بدون ناقلات صواريخ كاليبر فيما بينها.