كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن أن سبب سفرها إلى لندن، هو من أجل رحلة علاجية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

ونشرت بسمة وهبة، فيديو عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع «انستجرام»، قالت فيه: «والنبي استحلفكم بالله ما تنبروا عليا والله ما جاية أتفسح في لندن.. تصدقوا بالله أنا بنزل من غير فلوس في لندن عشان الحاجات هنا مولعة نار».

وتابعت: «أنا جايه رحلة علاج والله العظيم ادعولي ما تنبروا عليا أنه يشفيني ويكتبلي الحج.. والنبي ما تنقوا ولا تنبروا عليا وهاخدكم جولة معايا بكرا عند الدكتور والمستشفى عشان ترتاحوا وتدعوا من قلبكم».