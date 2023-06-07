 مصرع نجار مسلح بعد سقوطه من الدور الرابع في شبين القناطر - بوابة الشروق
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مصرع نجار مسلح بعد سقوطه من الدور الرابع في شبين القناطر

محمود عواد
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 3:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 3:21 م


شهدت مدينة شبين القناطر، واقعة مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الرابع أثناء عمله في أحد المنازل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود اشارة من مستشفى شبين القناطر العام يفيد وصول المدعو "ع. ز" (35 سنة) نجار مسلح، جثة هامدة إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد المنازل.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبسؤال أسرته أفادوا أن المتوفى يعمل نجارا مسلحا، وكان في عمله بأحد المنازل وسقط من الطابق الرابع في منور المنزل محل العمل وتم نقله لمستشفى شبين القناطر في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.


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