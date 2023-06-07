 وزير التجارة ينعى وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق الدكتور مصطفى الرفاعي - بوابة الشروق
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وزير التجارة ينعى وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق الدكتور مصطفى الرفاعي

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 10:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 10:34 ص

 

نعى وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق الدكتور مصطفى الرفاعي، الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

وقال سمير -في بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء- "إن الفقيد يعد أحد رموز الصناعة المصرية، والذي قدم مساهمات مشهودة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي".

وتقدم الوزير وكل العاملين بالوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة في مصابهم الأليم، داعين المولى (عز وجل) أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الرفاعي قد تولى منصب وزير الصناعة المصرية في الفترة من 1999 م وحتى 2001 م، كما شغل عدة مناصب، منها رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة انبي للبترول، ونائب رئيس هيئة البترول للغازات، وعضو مجلس أمناء مؤسسة تطوير التعليم التكنولوجي وعضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية وللراحل العديد من النشرات العلمية الدولية.


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