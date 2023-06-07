محافظ الدقهلية يفتتح عددا من مكاتب الشهر العقاري المطورة ببلقاس

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق والوفد المرافق لهما، من من المستشارين.

وضم الوفد كلا من المستشار محمد المشد رئيس محكمة جنوب الدقهلية، والمستشار حسام فتحي رئيس محكمة شمال الدقهلية، والمستشار سامح رمضان وكيل المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار أحمد السعيد نائب رئيس محكمة شمال الدقهلية، والمستشار علي عبد الباري المكتب الفني لمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمستشار أحمد الفخراني المكتب الفني لمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وافتتح المحافظ، عددًا من مكاتب الشهر العقاري المطورة بنطاق مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية شملت مكتب الشهر العقاري بقرية المعصرة ومكتب الشهر العقاري بقرية الستاموني.

كما تم افتتاح مكتب الشهر العقاري المطور بنطاق 15 مايو بمدينة جمصة، وعلى هامش الزيارة فقد تم اليوم بدء العمل وتشغيل فرع التوثيق بمكتب بريد قرية بطره بمركز طلخا.

يذكر أن هذه المكاتب بنظام الشباك الواحد الذي يختصر الإجراءات التي يتردد عليها المواطن على أكثر من موظف.

كما يتيح خدمات مميزه كالحجز المسبق عن طريق تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، وإمكانية إجراء التوكيلات عبر بوابة مصر الرقمية، بما يحقق إنجازًا للتعاملات في وقت أسرع وبدقة عالية باستخدام النماذج المؤمنة.

وثمن المحافظ، دور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على توفير كل الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.

من جهته، أوضح المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أنه بافتتاح هذه الأفرع والمكاتب الجديدة اليوم الأربعاء، يصبح بالدقهلية 56 مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق تعمل بنظام الشباك الواحد.

وقال مساعد الوزير، إن الوزارة تعمل على تطوير كل فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها على أعلى مستوى من الجاهزية مدعمه بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعلى هامش الافتتاح لمكتب الشهر العقاري بجمصة تفقد المحافظ، ومرافقوه شاطئ مصيف جمصة بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة، ونواب رئيس المدينة.

والتقى المحافظ، بالمصطافين الذين وفدوا على المصيف في بداية موسم الصيف هذا العام، واطمئن منهم على الخدمات المقدمة لهم.

ووجه "مختار"، لرئيس مدينة جمصة بضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة بالشاطئ وبالشوارع والميادين بالمدينة حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة، وكذا متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل رئاسة مجلس المدينة في شأن الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف بالتنسيق والتعاون مع كل قطاعات المرافق والخدمات عملًا على راحة المصطافين، مشددًا على سرعة التجاوب الفوري مع مطالب واحتياجات رواد المصيف حتى انتهاء موسم الصيف.