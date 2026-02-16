تخرج الدفعة الأولى من قضاة محكمة النقض في برنامج التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت إدارة العلاقات الدولية برئاسة القاضي محمد حسن عبداللطيف -نائب رئيس محكمة النقض - رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة برنامج تدريبي متميز برنامج تدريبي متميز لمدة 5 أيام بمقر رئاسة الجمهورية بقصر عابدين تحت إشراف الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي -وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في إطار سعي إدارة العلاقات الدولية للإضطلاع بدورها في التدريب وصقل خبرات القضاة ومواكبة تحديات التحول الرقمي والأمن السيبراني، تحقيقاً لإستراتيجية الدولة المصرية 2030.

حضر فعاليات هذا البرنامج أعضاء ومستشاري محكمة النقض، وتضمنت الفعاليات التعريف بأحدث برامج أساسيات الحاسب الآلي ومقدمة عن أساسيات وبرامج الذكاء الاصطناعي والتوعية بمخاطر الأمن السيبراني وسبل مكافحة الهجمات السيبرانية وحماية البيانات والأجهزة الشخصية.

واتسمت الفعاليات بتبادل الآراء الهامة والمناقشات الفعالة، واستعراض بعض النماذج التطبيقية ذات الصلة، وقام بتسليم شهادات اتمام البرنامج، رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والدكتورة راندا إمام مدير -عام الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي -وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور وليد عبد الحفيظ -رئيس وحدة التشغيل والعمليات - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال هذه الفعاليات ابدى الحضور كامل الدعم لمثل هذا النوع من البرامج الرقمية الواعدة، والتي تعني باستدامة أعمال تنمية وبناء القدرات الرقمية تحقيقا لإستراتيجية مصر 2030 حيث أكدوا على ضرورة استمرار هذا التعاون المثمر والفعال إيمانا بأن الاستثمار في العنصر البشري هو أعظم أنواع الاستثمار في العصر الحديث.