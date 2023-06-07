حارس إنتر ميامي عن انتقال ميسي: النادي غير مستعد لاستقباله

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تحدث حارس مرمي إنتر ميامي الأميركي، الهولندي نيك مارسمان، عن إمكانية تعاقد النادي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفقة إنتقال حر خلال الساعات القادمة.

ووفقًا لعديد التقارير الصحفية فإن إنتر ميامي الأميركي فد توصل لاتفاق لمدة ثلاث سنوات قادمة من أجل الحصول على خدمات ميسي في صفقة إنتقال حر، بعد أن أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان.

ولأسباب أسرية فضل النجم الأرجنتيني الإنتقال إلى صفوف إنتر ميامي على الإنتقال لفريقه السابق برشلونة، والهلال السعودي الذي قدم عرضًا ماليًا لا يرفض.

وتحدث مارسمان على إمكانية تعاقد فريقه مع ميسي حيث قال :" أعتقد شخصياً أن النادي غير جاهز لوصول ميسي " .

وأضاف:" لدينا ملعب مؤقت ، ويمكن للناس المشي على أرض الملعب ، ولا توجد بوابات، كما نغادر إلى الملعب بدون أمن ".

واختتم :" أعتقد أنهم ليسوا مستعدين، لكني آمل أن يأتي "