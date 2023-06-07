أشاد عصام عبدالفتاح عضو لجنة الحكام بالكاف، بمستوى الليبي معتز الشلماني الذي أدار لقاء الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الحكم معتز الشلماني قمنا بالدفع به لإدارة المباريات القارية وهو من الصف الثاني، خصوصًا بعد الانتقادات العنيفة للإصرار على وجود حكام من الصف الأول بشكل مستمرة".

وزاد: "لدينا محلليين كثيرين، لكن من يفهموا يعدوا على أصابع اليد الواحدة، هناك البعض يتحدث عن القانون بشكل خاطئ، نريد العدالة في النهاية فقط رغم اننا كمصريين نتمنى التوفيق للنادي الأهلي، وإن شاء الله يتوج باللقب وهو شئ يشرفنا كمصريين، وعندما نتحدث عن الحق والعدل علينا أن نحلل الأمور بالقوانين بدون مجاملة".

وتطرق عبدالفتاح للحديث عن الحالة الجدلية لحسين الشحات في لقاء الأهلي والوداد، وقال: "الشحات هو من أنشأ الخطأ لأنه هو من ذهب في طريق مدافع الوداد الذي كان ينظر إلى الأعلى وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء واتفق مع الحكم معتز الشلماني".

وأضاف: "لا يوجد احتكاك في كرة آخرى آخرى لـ حسين الشحات، ومن الوارد أنه لو تم استدعائه للفار يُنذر لاعب الأهلي بسبب التحايل".

وأكمل: "الطرد يكون في حالة منع فرصة محققة، حال ارتكاب خطأ خارج منطقة الجزاء، ولعبة يحيى عطية الله في منتصف ملعب الأهلي، ولو كان بيرسي تاو يجرى تجاه مرمى الوداد كان يستحق المدافع المغربي طرد بنسبة 100%، لكن تاو كان مواجه لمرمى الأهلي، وبالتالي قرار الشلماني بإعطاء بطاقة صفراء وقراره صحيح".

وأتم: "متحفظ على الشلماني في شئ واحد فقط خلال اللقاء، وهي أنه كان هادئًا وكان عليه أن يكون أكثر حزمًا مع اللاعبين، وجميع قراراته لم تكن مؤثرة على نتيجة المباراة".