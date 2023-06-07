وزير التنمية المحلية: مصر تستضيف المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 في بالقاهرة عام 2024

آمنة: الدولة المصرية ستعمل على ضمان تمثيل كافة الأصوات في المنتدى الحضري العالمي

أعلن اللواء هشام آمنة، عن استعداد مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 والذي تقرر عقده في مدينة القاهرة عام 2024، متمنيا أن يكون ذا مستوى متميز من حيث المضمون والمحتوي والتنظيم.

جاء ذلك خلال كلمة اللواء هشام آمنة، التي القاها بالمؤتمر الصحفي "الخاص بإعلان موعد استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر" والذي عقد على هامش فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المقيم في مدينة نيروبي بكينيا خلال الفترة من 5 الي 9 يونيو الجاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والتنمية العمرانية، والسيدميمونة الشريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

واعرب عن سعادته لمشاركته ممثلا للدولة المصرية في هذا المؤتمر الصحفي والذي تناول تنظيم جمهورية مصر العربية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12، لافتا إلى اختيار مدينة القاهرة لتكون مقرا لاستضافة المؤتمر الحضري العالمي لما لها من تاريخ غني، كما أنها تعيد اكتشاف نفسها على مر القرون، وهي اليوم أكبر منطقة حضرية في إفريقيا والشرق الأوسط، وهي المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.

كما عن مدي سعادته وفخره لاختيار مدينة القاهرة أول مدينة أفريقية على الإطلاق تستضيف المنتدى الحضري العالمي، بعد المنتدى الأول الذي تم تنظيمه في مدينة كينيا، خاصة وأن هذا الحدث يأتي في وقت تعد فيه شمال إفريقيا المنطقة الأكثر تحضرًا في العالم، حيث من المتوقع أن ينمو معدل التحضر في إفريقيا كواحد من أسرع المناطق في العالم.

وقال إن مصر من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، ومنذ ذلك الحين بدأت بالفعل باتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ المشروعات والمبادرات بهدف ضمان الحق في السكن اللائق وبأسعار معقولة وتوفير الخدمات الأساسية وتحسين نوعية حياة المواطنين، بالإضافة إلى الحد من الفقر بجميع أشكاله وكذا تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي للفئات الضعيفة والمهمشة.

وأوضح، أن الدولة المصرية ستعمل على ضمان تمثيل كافة الأصوات في المنتدى الحضري العالمي، وبشكل خاص أصوات المدن الأفريقية ومدن الجنوب بشكل عام، حيث إن هذه المدن هي التي يتوقع لها نمو حضري كبير في السنوات القليلة القادمة وعليه يجب إعطاء الفرصة لهذه الدول من أجل توجيه جهود التحضر في ظل التزامات الدول بالأجندة الحضرية الجديدة ووفقا السياق المحلي لكل دولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه مع بقاء 6 سنوات فقط على عام الهدف وهو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، سيكون المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر حدثًا بارزًا لتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات، كما سيكون المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر صورة للمجتمع الدولي، ونقطة يمكن عندها استخلاص الدروس من الجهود المبذولة لإعادة البناء بشكل أفضل في ظل ظروف ما بعد الجائحة، وكذلك لاستشراف الطريق إلى الأمام "نحو مستقبل أكثر عدلاً ورخاء".

ودعا اللواء هشام آمنة في ختام كلمته خلال المؤتمر الصحفي، جميع الحضور لاستضافتهم في مصر للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في مدينة القاهرة، ووعدهم بتجربة متميزة تظهر للجميع عراقة الحضارة المصرية، وتعكس التطور الحالي في كافة جوانب حياة المواطن المصري، وتعرض رؤيتها التنمية المستقبلية.