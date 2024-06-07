مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: البنية الأساسية للدولة هي قاطرة الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنَّ البنية الأساسية للدولة هي قاطرة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن فكرة الإصلاح الاقتصادي الشامل يحتاج إلى تغيير التوجه، خاصة السياسات وليس المشروعات.

وأوضح أن الحوار الوطني هو عبارة مجلس استشاري قومي بقانون وخطط وهدف محددة على غرار النظام الأمريكي، مشددا على أن الحوار لا يتعارض مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لأن الاختصاصات مختلفة.

وأكد الحاجة إلى تنويع مصادر الدولار من أجل سد الفجوات، متابعا: «كان لدينا نقص في العملة الدولارية واضطررنا للجوء إلى صندوق النقد الدولي، وحدث ضغط على السياسات النقدية، ونحتاج الانتقال من النموذج التنموي إلى نموذج فكري إصلاحي جديد».