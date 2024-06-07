 رئيس مدينة إسنا في الأقصر يبحث حل مشاكل القرى مع رؤسائها - بوابة الشروق
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رئيس مدينة إسنا في الأقصر يبحث حل مشاكل القرى مع رؤسائها

محمد راشد
نشر في: الجمعة 7 يونيو 2024 - 3:55 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يونيو 2024 - 3:55 م

عقد الدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة إسنا، في الأقصر، اجتماعا موسعا برؤساء القرى بحضور عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز؛ لمناقشة أهم المشاكل والتحديات التي تواجه كل قرية ووعد بحلها.

وخلال الاجتماع تابع رئيس المركز منظومة العمل وناقش عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين، والوقوف على آخر المستجدات بكل قرية.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات التي تستهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومنها ملفات التصالح والتقنين والبناء المخالف والمتغيرات المكانية والنظافة والرد على بوابة الشكاوى والتشديد على ضرورة سرعة الرد على شكاوى المواطنين فى موعد أقصاه 48 ساعة.

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