الآلاف يحتفلون بثاني أيام عيد الأضحى في حدائق كفر الشيخ

شهدت الحدائق العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا كبيرًا من أهالي المحافظة، من الرجال والنساء والشباب والأطفال للاحتفال بالعيد في طقس مشمس.

وتوافد آلاف المواطنين على حديقة صنعاء الشهيرة وحديقة الخيرات الملحقة بها بمدينة كفر الشيخ، كونها أكبر حديقة على مستوى المحافظة، وتم تنظيم العديد من البرامج الترفيهية والألعاب للأطفال والكبار.

كما شهدت الحديقة المركزية المجانية المجاورة لموقف كفر الشيخ إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الصباح الباكر.

وشهدت حدائق الأسرة والطفولة والعائلات، وحدائق قناطر إدفينا على نهر النيل فرع رشيد بدسوق وفوه ومطوبس ومصيف بلطيم، ازدحامًا شديدًا في ثاني أيام العيد.

وسافر آلاف الأهالي، إلى مصيف بلطيم للاستمتاع بالجو والبحر في ثاني أيام العيد خلال الإجازة.

كلف اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن بمتابعة الحدائق العامة وأماكن الاحتفالات، وشاطئ نهر النيل والمراسي النيلية الواقعة عليه بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، لمتابعة الموقف أولًا بأول وتأمين أماكن الاحتفالات.