قاطنو مخيم الركبان يعودون إلى مناطقهم بوسط سوريا

غادرت، اليوم السبت، آخر العائلات التي كانت تعيش بمخيم الركبان على الحدود السورية العراقية باتجاه مدن وبلدات ريف حمص الشرقي بوسط البلاد.

وقال خالد حسن، من سكان مدينة القريتين، لـ(د ب أ)، إن آخر العائلات بمخيم الركبان وصلت اليوم إلى مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي، مشيرا إلى أن عملية إخلاء المخيم من قاطنيه، الذين تجاوز عددهم 8 آلاف شخص، بدأت مع سقوط النظام في الثامن من شهر ديسمبر الماضي.

وأشار حسن إلى أن العائلات بدأت بالعودة إلى مناطقها التي هجروا منها في عام 2014 بريف حمص الشرقي ومناطق الشعيرات واتجهوا إلى البادية هربا من قوات النظام السابق.

وأضاف أن أغلب العائلات التي عادة خلال اليومين الماضيين لم تكن تملك منازل، بسبب تدمير منازلهم وقراهم من قبل قوات النظام وسرقتها حيث قام البعض منهم بنصب خيام.

وأسس مخيم الركبان في عام 2014 بعد هجرة آلاف من أبناء مناطق ريف حمص الشرقي وحماة باتجاه البادية والسكن قرب قاعدة الـ 55 التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية.