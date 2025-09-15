العاهل الأردني يغادر إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غادر الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، متوجها إلى الدوحة لترؤس الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

ويضم الوفد الأردني رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا للملك بحضور هيئة الوزارة.

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة جماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.

وطالب رئيس الوزراء القطري، خلال الاجتماع، المجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل على جرائمها في المنطقة.

كما أعلن أن بلاده مستمرةٌ في جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة.