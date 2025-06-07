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ضرب زلزال بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر منطقة سردشت بمدينة دزفول في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران الساعة 1:45 من فجر (بالتوقيت المحلي) اليوم السبت .

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات من سطح الارض، بحسب ما أوردته وكالة مهر للأنباء.

ولم ترد، حتى الآن، تقارير عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وجودها في منطقة تصادم بين الصفائح التي تقع مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37ألف قتيل و 100 ألف مصاب.