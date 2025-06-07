مقتل شخص وإصابة العشرات في هجمات روسية جديدة على خاركيف الأوكرانية

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تعرضت مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا لضربة بقنبلة انزلاقية، اليوم السبت، بعد تعرضها لقصف جوي روسي شديد في وقت سابق من اليوم السبب.

وكتب أوليه سينيهوبوف، الحاكم العسكري لمنطقة خاركيف عبر تطبيق تليجرام، إن امرأة، 30 عاما، لقت حتفها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا جراء الهجوم الذي شنته روسيا بقنبلة انزلاقية".

وكتب عبر تطبيق تليجرام: "ليس هناك منطق عسكري وراء هذا.. إنه إرهاب صرف".

وذكر سينيهوبوف أن روسيا ألقت 4 قنابل انزلاقية على وسط المدينة، مما أسفر عن وقوع أضرار بمبنيين تابعين لسكة حديد أطفال، وعربات قطار ومنزلين. وأضاف أن المنطقة تحظى بشعبية لدى الأسر حيث تقضي بها وقت الفراغ في عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت صباح اليوم مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 21 آخرين في غارات جوية روسية عنيفة على مدينة خاركيف، شرقي البلاد، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أب).