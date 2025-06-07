إصابة 5 أشخاص إثر قيام رجل بقيادة سيارة ودهس حشد بمدينة باساو الألمانية

قالت الشرطة الألمانية إن رجلا قاد سيارة ودهس بها مجموعة من الأشخاص مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص في مدينة باساو جنوب البلاد، مضيفة أنها لا تستبعد أن يكون الحادث متعمدا.

ولم يتسن على الفور معرفة عدد المصابين أو شدة إصاباتهم.

وتقع باساو على الحدود الألمانية مع النمسا، على بعد نحو 150 كيلومترا شرقي ميونخ.

وقال متحدث باسم الشرطة إن خمسة مصابين يتلقون العلاج حاليًا في المستشفى.

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، كانت زوجة السائق، البالغة من العمر 38 عامًا، وابنتهما البالغة من العمر خمس سنوات، ضمن المجموعة التي تعرضت للدهس، وهما من بين المصابين.

ولم تُعرف بعد درجة خطورة الإصابات. ولا تستبعد الشرطة أن يكون الرجل قد تعمّد توجيه السيارة نحو المجموعة.

وقد تم اعتقال السائق، البالغ من العمر 48 عامًا، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد أدلى بأية أقوال حول الحادث. وقال المتحدث باسم الشرطة: «الشرطة الجنائية موجودة في الموقع وتولت التحقيقات».

وكان مارة أبلغوا الشرطة التي دعت الشهود إلى التواصل مع قسم التحقيقات الجنائية في باساو.

ويُذكر أنه في فبراير الماضي، اقتحمت سيارة موكبًا احتجاجيًا في ميونخ، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، توفي اثنان منهم لاحقًا في المستشفى، هما امرأة وابنتها الصغيرة.