اتحاد تنس الطاولة يناقش مستقبل اللعبة مع مدربي الأندية

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي اجتماعًا مع الأجهزة الفنية لمختلف الأندية، من أجل مناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بمستقبل اللعبة وخطط الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

شهد الاجتماع استعراض عقد الرعاية المبرم مع إحدى الشركات المتخصصة في اللعبة، وهو العقد الذي سبق ووقّعه الاتحاد السابق في العام الماضي، حيث نجح الاتحاد الحالي بالاتفاق مع الشركة على توريد البنود التي لم يتم توريدها من العام السابق بالإضافة إلى توريد بنود العام الجديد.

وشملت هذه البنود 24 طاولة جديدة، وحواجز للطاولات، وملابس للمنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى اتفاق يقضي بتسلم 12 طاولة إضافية سنويًا على مدار العامين المقبلين.

كما ناقش مسؤولو الاتحاد أحد العروض الأخرى التي تتضمن تحمل الشركة الراعية لتنظيم 7 بطولات محلية، إلى جانب دورتين مجمعتين للدوري، وبطولة للرواد، وبطولة كأس مصر، فضلًا عن رعاية 5 لاعبين من فئة الناشئين.

وأشار الاتحاد إلى أن الفترة القادمة ستشهد الحصول على منحة مقدمة من اللجنة الأولمبية الدولية، ستُخصص لتغطية معسكر تدريبي لمنتخبات الناشئين الوطنية، إلى جانب تمويل سفر عدد من اللاعبين الناشئين للمشاركة في بطولات دولية بصحبة مدربيهم لاكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك الخارجي.

كما حرص الاتحاد على مناقشة التصور المستقبلي للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، حيث سيتم الإعلان عن التشكيل الجديد بعد الاستقرار على أسماء المديرين الفنيين والمدربين خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الإدارة.

وأخيرا شهد الاجتماع مناقشة بعض الأمور الأخرى التي تخص مستقبل اللعبة مع الأندية وما يخص نظام البطولات العام المقبل وتم عرض المقترحات والتوصيات من الأندية على أن يتم مناقشاتها خلال اجتماعات مجلس الإدارة المقبلة.