سان جيرمان يعبر لانس بثنائية باركولا ويحافظ على الصدارة

حافظ باريس سان جيرمان على سلسلة انتصاراته في الدوري الفرنسي، بعدما تفوق على ضيفه لانس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت مساء الأحد على ملعب “حديقة الأمراء” ضمن منافسات الجولة الرابعة من ليغ 1.

اللقاء بدأ بضغط واضح من أصحاب الأرض، أسفر عن هدف أول عبر برادلي باركولا عند الدقيقة 15، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل اللاعب نفسه تألقه وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 51 بتسديدة أرضية محكمة.

الفريق الباريسي فرض سيطرته الكاملة على المباراة، حيث استحوذ على الكرة وأدار الهجمات بتنظيم واضح، في حين اكتفى لانس ببعض المحاولات المحدودة التي تصدى لها الدفاع والحارس.

أبرز فرص الضيوف جاءت عن طريق فلوريان توفان لكنها لم تجد طريقها للشباك.

وشهدت المواجهة خروج كل من لي كانج-إن وكفاراتسخيليا بداعي الإصابة، ما دفع المدرب إلى إجراء تبديلات اضطرارية للحفاظ على توازن التشكيل.

بهذا الفوز، وصل باريس سان جيرمان إلى النقطة 12 محققًا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد لانس عند ست نقاط بعد بداية متذبذبة للموسم.

الأرقام أوضحت التفوق الواضح للفريق الباريسي، إذ بلغت نسبة استحواذه على الكرة قرابة 65% مقابل 35% فقط لضيفه، مع 15 محاولة تسديد مقابل 6 للانس.

هذا الانتصار يعزز ثقة سان جيرمان قبل مواجهته المرتقبة في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، حيث يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية محليًا وقاريًا.