أوكرانيا تؤكد التزامها بتبادل الأسرى ونقل رفات 6000 جندي وتتهم روسيا بالمماطلة والتلاعب

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أنها ستلتزم باتفاق تبادل الأسرى واسع النطاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا، بالإضافة إلى نقل رفات نحو ستة آلاف جندي قتيل.

وقالت هيئة التنسيق الأوكرانية في كييف إن هذا قد يحدث "في الأيام المقبلة".

كما نفت الاتهامات الروسية بأن تبادل الأسرى ونقل الرفات يتم تأجيلهما.

وأكدت في المقابل أن روسيا هي من حددت موعدا لتسليم الرفات من طرف واحد، دون التنسيق أو الاتفاق مع كييف.

وكان كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، قد قال في وقت سابق إن ممثلي موسكو كانوا متواجدين عند نقطة التسليم ومعهم جثامين محفوظة في ثلاجات، بينما غاب المفاوضون الأوكرانيون.

وفي بيانها، اتهمت الهيئة الأوكرانية الجانب الروسي بـ"اللعب القذر"، ودعت إلى العودة للعمل البناء.

كما أوضحت أنها سلمت قائمة بأسماء الأسرى المزمع تبادلهم إلى الجانب الروسي، وتشمل القاصرين تحت سن 25 عاماً، إضافة إلى الجرحى والمصابين بحالات خطيرة.

وبحسب معلومات روسية، فإن التبادل يشمل 1200 أسير من كل جانب، غير أن المنسقين في كييف اشتكوا من أن القوائم التي سلمتها موسكو لا تتطابق مع ما تم الاتفاق عليه.