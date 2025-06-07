فاجنر الروسية تعلن مغادرتها مالي

- المجموعة قالت إنها استكملت "بنجاح" عملياتها في البلد الإفريقي

أعلنت مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، مغادرتها أراضي دولة مالي بعد قتالها هناك لأكثر من 3 أعوام.

وقالت المجموعة في منشور لها عبر حسابها على منصة "تلجرام"، أمس الجمعة، إنها استكملت "بنجاح" عملياتها في مالي.

وأضافت أنها أعادت جميع المراكز الإقليمية في البلاد إلى سيطرة المجلس العسكري المالي و"طردت القوات المتشددة وقتلت قادتها".

وبحسب الصحافة المحلية في مالي، فإن انسحاب "فاجنر" من هذا البلد الإفريقي لا يعني أن الأخير سيخلو من المقاتلين الروس، إذ لا يزال "الفيلق الإفريقي" هناك وسيتولى مهام "فاجنر" بعد انسحابها.

وتم تأسيس "الفيلق الإفريقي" بدعم من وزارة الدفاع الروسية بعد أن قاد مؤسس "فاجنر" يفجيني بريجوجين والقائد ديمتري أوتكين تمردا عسكريا فاشلا ضد قيادة الجيش الروسي في يونيو 2023،، ثم غادرا إلى بيلاروسيا مع مرتزقة آخرين.

وتعرضت منطقة "المثلث الحدودي" المعروفة في منطقة الساحل، والتي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في السنوات الأخيرة لهجمات من قبل جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وكذلك تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي مالي التي تواجه المخاطر نفسها في السنوات الأخيرة، وبعد الانتقادات التي وُجهت للحكومة المدنية بشأن عجزها عن التعامل مع هذا التهديد، تولى الجيش السلطة.

وكانت فرنسا قد أرسلت قواتها إلى مالي عام 2013 بهدف توفير الأمن، لكنها سحبتها عام 2022. وبعد مغادرة القوات الفرنسية، لجأت الحكومة العسكرية في مالي إلى التعاون مع مرتزقة "فاجنر" الروسية.

وتأسست مجموعة "فاجنر"، التي تضم عسكريين مرتزقة، عام 2014 على يد يفجيني بريجوجين، ولقي هذا الأخير مصرعه في حادث تحطم طائرة بروسيا في 23 أغسطس 2023.