تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن المسئولية عن تأجيل عملية، كانت مقررة السبت، لتبادل الأسرى بين الجانبين، بموجب التفاهمات التي توصلا إليها في مفاوضات إسطنبول.

ونقلت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر زورين قوله: "قدم الجانب الروسي للجانب الأوكراني قائمة تضم 640 اسماً، لكن الجانب الأوكراني يمتنع حالياً عن تحديد موعد لعودة هؤلاء الأفراد وتسليم العدد المقابل من أسرى الحرب الروس"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكر ألكسندر زورين أن "رتلاً يحمل الدفعة الأولى من جثث العسكريين وصل إلى منطقة التبادل"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف: "يضم الرتل 1212 جثة، ويجري تجهيز 3 قطارات أخرى، يحمل كل منها 1200 جثة، بالإضافة إلى قافلة سيارات سيحمل أيضاً 1200 جثة، للإرسال قريباً، وسيتجاوز العدد الإجمالي 6 آلاف شخص".

وقال مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي، في وقت سابق السبت، إن أوكرانيا أرجأت بشكل مفاجئ تبادل أسرى حرب واستلام رفات جنود قتلى إلى أجل غير محدد.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن عملية تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا خُطط لها وفق مبدأ "الجميع مقابل الجميع"، أي الجرحى والمرضى في حالات حرجة، بالإضافة إلى الأشخاص دون سن الـ25 عاماً.

وأوضحت الوزارة أن الجانب الروسي، بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 2 يونيو الجاري في مدينة إسطنبول التركية، بدأ عملية إنسانية واسعة النطاق لإعادة أكثر من 6 آلاف جثة لقتلى عسكريين أوكرانيين، بالإضافة إلى تبادل أسرى الحرب.

وقال رئيس الوفد المشارك في مفاوضات إسطنبول فلاديمير ميدينسكي، إن "مجموعة الاتصال التابعة لوزارة الدفاع الروسية موجودة على الحدود مع أوكرانيا"، مضيفاً أن المفاوضين الأوكرانيين "لم يكونوا في موقع التبادل".

وحث ميدينسكي أوكرانيا على الالتزام الصارم بالجدول الزمني والاتفاقات، والمضي قدما فوراً في عملية التبادل، قائلاً: "نحن في الموقع وعلى استعداد تام للعمل.. نرحب بالقنوات التلفزيونية الدولية ووكالات الأنباء والمراسلين للحضور والاطلاع بأنفسهم على هذا الأمر".

- الجانب الأوكراني يرجئ العملية

في المقابل، قال المسئول الأمني الأوكراني أندريه كوفالينكو يوم إن مزاعم روسيا بأن أوكرانيا تؤخر تبادل جثث الجنود غير صحيحة، وحث موسكو على التوقف عما أسماه "ممارسة الألعاب القذرة" والعودة إلى العمل البناء.

وقال كوفالينكو، المسئول في مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على تطبيق تليجرام: "تصريحات الجانب الروسي اليوم لا تتوافق مع الواقع أو الاتفاقات السابقة بشأن تبادل الأسرى أو إعادة الجثث إلى الوطن".

وقالت أوكرانيا، إنها "تفتقد بعض المعلومات المهمة التي تحتاجها للمضي قدماً في العملية"، مضيفة: "روسيا كانت تحاول التلاعب بالعملية بتصريحات أحادية الجانب.. نواصل العمل على تبادل المرضى والمصابين بجروح بالغة والشباب وتبادل الجنود القتلى"، بحسب ما أوردته "بلومبرج".

وعقدت روسيا وأوكرانيا الجولة الثانية من محادثات السلام في إسطنبول الاثنين الماضي، واتفقتا على تبادل المزيد من أسرى الحرب، مع التركيز على الأصغر سناً وذوي الإصابات البالغة وإعادة رفات 12 ألف جندي.