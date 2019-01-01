محافظ قنا يتفقد 3 مشروعات خدمية بنجع حمادي

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، جولة ميدانية بمدينة نجع حمادي تفقد خلالها 3 مشروعات خدمية، شملت المرور على مستشفى نجع حمادي العام، ومشروع إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع إنشاء محطة كهرباء نجع حمادي الجديدة، رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية ومهندسي الشركات المنفذة لتلك المشروعات.

استهل الهجان جولته بتفقد مشروع إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي العام، والتي تقع على مساحة 4560 م2، مشيرا إلى أن المستشفى تضم 126 سريرا (73 سرير إقامة - 12 سرير عناية مركزة - 15 سرير عناية حديثي ولادة - 18 سريرا لقسم النساء والولادة - 4 أسرّة إقامة حروق - 4 أسرّة عناية حروق)، كما ستضم المستشفى قسما للاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة وقسم العلاج الطبيعي وقسم الحضّانات وقسم العمليات الجراحية (5 غرف عمليات - 8 أسرّة للإفاقة) وقسم الغسيل الكلوي وبه 34 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 4 معامل و2 صيدلية والمكاتب الإدارية واستراحات الأطباء والممرضين، موضحا أن التكلفة الإجمالية للأعمال الإنشائية تصل إلى 310 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 35% لإجمالي الأعمال.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة الذي يجري إنشائه بمنطقة هو الصناعية على مساحة 300 ألف متر مربع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة 13 مجمعا صناعيا بـ12 محافظة؛ بهدف دعم قطاع الصناعة، موضحا أن المجمع يضم 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 250 مترا و480 متر2 موزعة على 28 هنجرا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 35% من إجمالي أعمال المشروع، حيث تم البدء في صب القواعد الخرسانية تمهيدا لتركيب الجمالونات المعدنية الخاصة بالهناجر وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمجمع حوالي 700 مليون جنيه ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 آلاف فرصة أخرى غير مباشرة.

واختتم الهجان جولته بتفقد محطة محولات نجع حمادي الجديدة بجهد 500 كيلو فولت، وهي تقع على مساحة 250 ألف متر مربع بتكلفة مالية تصل إلى مليار جنيه، وتتكون من 3 مباني (مبنى محطة 500 ك.ف - مبنى محطة 220 ك.ف - مبنى محطة 66 ك.ف)، بالإضافة إلى مبنى الكنترول.

وذكر الهجان أنه جاري تشطيب المباني الثلاثة تمهيدا لتركيب المعدات بها، كما تم الانتهاء من صب الأرضيات الخرسانية المُعدة لتثبيت المحولات الكهربائية الخاصة بالمحطة، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع وصلت لـ54%.